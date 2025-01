Isaechia.it - Grande Fratello, Javier Martinez infastidito da Chiara Cainelli: ecco cos’è successo tra i due concorrenti

Malumori fra.Durante una chiacchierata con gli altri gieffini, fra cui Eva Grimaldi, una frase dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto innervosire il pallavolista, certo che il pensiero della donna non sia farina del suo sacco ma sia stato influenzato dagli altri inquilini.Secondonella Casa delsi sta comportando un po’ troppo da mediatore. Secondo lei non si sbilancia mai, né esprime le proprie opinioni.Le parole della:Lo apprezzo come persona però su tante cose lo vedo un po’ mite. Per quello non ha funzionato! Mi sembri un po’ pacere. Fai da pacere.ha sottolineato, iniziando a inalberarsi:Giusto. È giusto. Ma è proprio la mia natura che è così. Ma qua apriamo veramente un discorso. Se pensi di dire le cose quando va bene a te è un conto.