Grande Fratello | gli outfit dello stylist dei vip Enzo Provenzano conquistano pubblico e rete

campano noto in tutta Italia per il suo estro creativo, continua a conquistare le fashion victim e le addicted del reality show. Dopo Samira Lui, il creativo stupisce ancora con i look di Zaudi, Helena, Shaila e delle altre protagoniste del2025continua a conquistarecon i look pensati per le protagoniste del2025. Da Zeudi – stupenda in total look Dramèe- a Shaila e Helena, glie creativo campano non deludono mai le aspettative spaziando dal casual chic al sexy dark, dall’animalier in chiave sofisticata al mix di stili e tendenze che faranno moda nel 2025.Un anno che inizia con i migliori presupposti, quello di, e un 2024 che si conclude con una moltitudine di pollici in su! Tra i volti noti che negli anni si sono affidati allotroviamo anche tre bellezze mozzafiato: Samira Lui, Maylin Aguirre e Cristina Buccino.