Ilfattoquotidiano.it - Dalla democrazia alla dittatura senza violare la Costituzione Usa: un logico austriaco spiegò come fare

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Riemerge a cadenze regolari, circa ogni quattro anni negli ultimi dieci, un aneddoto a proposito delladegli Stati Uniti. La storia è conosciutaGödel’s Loophole: nel 1940, Kurt Gödel,e matematico, decise di lasciare definitivamente la Vienna nazista per trasferirsi a Princeton e lavorare all’Institute for Advanced Study. In quegli anni strinse una solida amicizia con Albert Einstein e con l’economista tedesco Oskar Morgenstern.fine della guerra Gödel decise di chiedere la cittadinanza statunitense e si rivolse ai due amici, già cittadini americani, perché gli facessero da testimoni al colloquio con il giudice.Racconta Oskar Morgenstern che Gödel, in vista dell’esame, iniziò una preparazione molto seria e approfondita. Era una persona scrupolosa e cominciò a studiare la storia americana a partire dai tempi delle tribù indiane.