Romadailynews.it - Cina: porto Ningbo-Zhoushan primo al mondo per capacita’ nel 2024

Leggi su Romadailynews.it

Ildi, nella provincia orientale di Zhejiang, ha visto il suo flusso di merci superare 1,37 miliardi di tonnellate nel, classificandosi alposto a livello globale per il 16mo anno consecutivo, secondo quanto riferito dal. L’anno scorso, ilha registrato un flusso di container pari a 39,3 milioni di unita’ equivalenti a venti piedi (TEU), con un aumento dell’11% rispetto all’anno precedente, segnando il piu’ alto incremento in quasi sette anni. Ildidispone di oltre 300 rotte per container, tra cui piu’ di 250 rotte internazionali, che collegano oltre 600 porti in piu’ di 200 Paesi e regioni. Iloffre anche un servizio di trasintermodale mare-rotaia, collegando 67 regioni a livello di prefettura a livello nazionale e gestendo oltre 1,8 milioni di TEU nel