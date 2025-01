Sport.quotidiano.net - Basket, Eurolega: impresa Virtus Bologna che passa a Monaco di Baviera

di, 17 gennaio 2025 – Nella ventiduesima giornata di regular season laSegafredoespugna la Sap Garden per 72-82 prendendosi l’intera posta in palio contro il Bayern e riscattando il passo falso di mercoledì sera in casa dello Zalgiris Kaunas. Un’autenticacoronata dalle prestazioni di Tornike Shengelia (20) e dai 13 di Matt Morgan. Ai tedeschi, cui non bastano i 21 di Devin Booker, pagano una serata negativa al tiro da oltre l’arco (11/41) ed il crollo nel finale che spiana la strada a Pajola e compagni. Immediato riscatto dopo il tonfo contro lo Zalgiris Kaunas Partenza da incubo per i felsinei che si vedono subito costretti ad incassare un parziale di 8-0 nei primi due giri di lancette del match con Booker in gran spolvero con cinque punti personali tanto da obbligare coach Ivanovic al timeout.