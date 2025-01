Australian Open 2025 | programma orari e ordine di gioco domenica 19 gennaio

Leggi su Sportface.it

Si apre la seconda settimana degli. Non ci saranno italiani in campo nel singolare. Tre coppie azzurre protagoniste nel doppio e nel doppio misto. Ci sono Sara Errani e Jasmine Paolini, entrambe out in singolo, che da teste di serie numero 4 affronteranno le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider nel rematch (non prima delle o5.oo) della finale per l’oro dei giochi di Parigi 2024. Andreeva sarà impegnata prima in singolare con Sabalenka nella partita di apertura sulla Rod Laver Arena. Simone Bolelli e Andrea Vavassori in campo sulla Margaret Court Arena alle 01.30 ora italiana. Il duo azzurro, numero 3 del tabellone, se la vedrà con i due spagnoli Pedro Martinez e Jaume Munar. Errani e Vavassori torneranno in campo più tardi nel doppio misto nell’ultimo match sulla 1573 Arena nella mattinata italiana.