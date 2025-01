Ilrestodelcarlino.it - ’Ape Pina’ in scena al Dragoni

Un’attrice, il disegno dal vivo con la lavagna luminosa, e la computer graphic insieme a suoni, rumori, musica e poche parole raccontano, con lo spettacolodella compagnia Giallo Mare Minimal Teatro, inal Teatrodi Meldola alle 21. La sinossi: Pina è unche si è persa ed entra per caso in teatro. Ha perso l’orientamento e attraverso un viaggio avventuroso ritroverà il suo alveare. Una storia semplice rivolta ai piccoli, storia di animali di piante e di relazioni. L’importanza del lavoro di piccoli animali come le api, la loro vita che diventa fondamentale per quella della terra e per la nostra. Per la rassegna è attiva l’iniziativa ’A cena e a Teatro in Famiglia’, realizzata in collaborazione con i ristoratori convenzionati della città, grazie alla quale sarà possibile cenare e assistere allo spettacolo a soli 12 euro.