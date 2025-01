Ilnapolista.it - Allegri si aspettava una chiamata da Milan e Roma, potrebbe consolarsi con i 50 milioni dell’Ah Ahli (Corsera)

Massimilianoin Arabia Saudita? Circola da un po’ la notizia, adesso sembra diventare più concreta. Ilsvela per un retroscena sulla scelta didi accettare l’offerta dell’Alnon lo ammetterà mai ma è deluso dai club italianiScrive il Corriere della Sera con Monica Colombo:“Stavolta è vero. Massimilianoper la prima volta sta accarezzando l’idea di trasferirsi all’estero. Di più, sta approfondendo i colloqui con l’alper iniziare dalla prossima estate la sua nuova avventura in panchina in Arabia.Max ha già detto no a esperienze straniere, anche più prestigiose, in passato. Ad esempio, aveva declinato la corte del Real Madrid preferendo nel 2021 tornare a lavorare con Andrea Agnelli, annullando al fotofinish l’appuntamento segreto a casa di Adriano Galliani con José Angel Sanchez.