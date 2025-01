Lopinionista.it - Adolescenti e autonomia: il compito-guida dei genitori

Leggi su Lopinionista.it

ROMA – L’adolescenza è una fase di grandi cambiamenti, sia fisici che psicologici, i ragazzi cercano di affermare la propria identità, di cimentarsi in nuove esperienze e di conquistare sempre più. Questo percorso, sebbene naturale e necessario è caratterizzato da una complessa interazione di fattori fisici, psicologici e sociali e può generare non poche tensioni trae figli.L’adolescenza rappresenta, dunque, un periodo di grandi cambiamenti e sfide, sia per gli, che per i. E allora come è possibile affrontare questo delicato momento di crescita? Qual è ildeiin questa particolare fase di transizione della vita dei propri figli? Quanto conta lo sviluppo dell’emotiva degli? Di questo e molto altro, parliamo con Adelia Lucattini, Psichiatra e Psicoanalista, Ordinario della Società Psicoanalitica ItalianaDottoressa Lucattini, in che modo la cultura e il contesto sociale influenzano il modo in cui glisperimentano l’e come ipossono adattarsi a queste influenze?«Il contesto familiare, culturale e sociale gioca un ruolo fondamentale nel plasmare le modalità con cui glipercepiscono e vivono l’