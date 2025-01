Quotidiano.net - Visita a Kiev ad alta tensione. Crosetto e Starmer sotto le bombe

Leggi su Quotidiano.net

di Marta OttavianiROMAA pochi giorni dall’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, il premier ucraino, Volodymyr Zelensky, spera che il tycoon possa davvero porre fine alla guerra che il prossimo 24 febbraio entrerà nel suo quarto anno. Laperò anon accenna a diminuire e ieri ha toccato da vicino anche il premier britannico Keire il ministro della Difesa italiano, Guido, entrambi nel Paese inufficiale. Diverse esplosioni sono state udite a circa 700-800 metri dal luogo in cui si tenevano gli incontri istituzionali. La sicurezza dei due politici non è mai stata messa a rischio, ma l’accaduto è l’ennesima dimostrazione del fatto che Mosca non intende demordere. Motivo in più, per il numero uno di Londra, per non lasciare sola l’Ucraina. Durante l’incontro con il presidente Volodymyr Zelensky,ha firmato un trattato bilaterale della durata di 100 anni.