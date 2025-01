361magazine.com - Torna “Quarto Grado”, le anticipazioni di venerdì 17 gennaio

Leggi su 361magazine.com

, ledel nuovo appuntamento17, alle ore 21.25, su Retequattro,l’appuntamento con “”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.Il programma a cura di Siria Magri apre con il caso di Salvatore Montefusco, il 70enne condannato a 30 anni di carcere per aver ucciso la moglie Gabriela Trandafir e la figlia di lei, Renata. Audio e video inediti raccontano l’inferno, all’interno della casa nel ModeneseNel corso della puntata sianche sulla vicenda di Liliana Resinovich, trovata senza vita il 52022, in un bosco nei dintorni di TriesteGli inquirenti si stanno concentrando su un dettaglio che potrebbe rivelarsi decisivo: un lampione coperto dallo scotch. Qualcuno potrebbe avere manipolato l’illuminazione elettrica, per trasportare senza essere visto il corpo della donna?A “”, inoltre, confermati gli interventi di esperti e ospiti: Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Caterina Collovati, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Umberto Brindani, Marco Oliva e Paolo Colonnello.