TikTok dirà addio agli Stati Uniti? Arriva anche la decisione della Corte Suprema

Laera l'ultimo ostacolo alladi oscurare il social network in tutti glidal 19 gennaiopotrebbe essere oscurato definitivamente neglinel giro di pochi giorni, dopo che laha respinto il suo appello per fermare una legge che vieterà il popolare social a partire dal 19 gennaio, a meno che la società madre cinese ByteDance non venda la sua partecipazione. "Non c'è dubbio che, per oltre 170 milioni di americani,offra uno sbocco distintivo ed esteso per l'espressione, un mezzo di coinvolgimento e una fonte di comunità", ha scritto lanel suo parere sul caso. "Ma il Congresso ha stabilito che la cessione è necessaria per rispondere .