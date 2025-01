361magazine.com - TGCom24 torna la rubrica “Intelligenze Artificiali – Luci e Ombre”. Le anticipazioni

lasettimanale dal titolo “”. LeIn un’era in cui l’intelligenza artificiale sta plasmando il nostro futuro, sulasettimanale dal titolo “”.Nuovo appuntamento, sabato 18 gennaio, alle ore 17.00, con la conduzione di Matteo Flora, il noto esperto in strategie digitali, imprenditore e docente.Ogni episodio vedrà una conversazione tra Matteo e un ospite professionista, conosciuto ed affermato nel suo settore. Gli ospiti saranno fondamentali per fornire una prospettiva autentica e unica su come l’Intelligenza Artificiale potrebbe trasformare la loro professione. La struttura bipartita di ogni puntata inoffrirà una comprensione a 360 gradi dell’intelligenza artificiale: un’analisi delle opportunità e dei potenziali benefici dell’AI, seguita da un’esplorazione critica dei rischi e delle questioni etiche.