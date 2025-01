Ilfattoquotidiano.it - Terzo mandato, De Luca torna all’attacco: “Chi decide il futuro di un territorio? Gli elettori o i cacicchi di partito che stanno a Roma?”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Chi devere il destino e ildi un? I cittadini o i burocrati diche? Intendoveri, quelli che non hanno mai rapporti con i territori. Ildi unlo decidono i cittadini, gli. A me pare un principio democratico irrinunciabile”. Sono le parole pronunciate nella sua consueta diretta Facebook dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De, checontro il governo Meloni a proposito del ricorso di Palazzo Chigi contro la legge regionale campana che chiede ilper il politico dem.Deaccusa nuovamente il governo Meloni di aver preso una iniziativa “contra personam”: “Il governo nazionale ha violato un principio fondamentale in uno Stato di diritto: la legge è uguale per tutti.