Sui negozi è effetto social, cresce la domanda di immobili di pregio da postare

Nella prima parte del 2024 sono tornate ad aumentare le compravendite diin Italia. La ripresa non è ancora tale da comportare un aumento dei prezzi o dei canoni d’affitto, ma dopo anni di difficoltà il settore si sta riprendendo. La principale motivazione per l’acquisto di uno rimane l’investimento, anche se in diminuzione rispetto agli scorsi anni. Aumenta ladidiper pubblicizzare l’attività commerciale suinetwork.Tra le città, Milano è quella con il mercato in maggiore crescita per quanto riguarda i prezzi. Roma si prepara al Giubileo, con le aree più interessate che attraversano un momento di aumento dei costi. Napoli e Firenze dipendono quasi interamente dall’aumento dell’afflusso turistico, mentre Torino rimane in attesa dei grandi progetti di sviluppo urbano.