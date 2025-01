Ildifforme.it - Se indaghi non giudichi. Con la separazione delle carriere l’Italia ritrova la civiltà giuridica

Leggi su Ildifforme.it

Lanella magistratura non è un attentato alla Costituzione. È invece l’applicazione integrale dell’art. 111 della Costituzione: “La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata”. La riforma di Nordio separa i ruoli fra magistrato requirente e magistrato giudicante; “spezza” (il ministro poteva trovare un altro termine per le orecchie delicate di noi italiani) la dipendenza del magistrato dalla corrente di appartenenza; i componenti del CSM vengono sorteggiati (attenzione: meglio due bussolotti. In uno gli uomini, nell’altro le donne)L'articolo Senon. Con lalaproviene da Il Difforme.