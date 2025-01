.com - Sanremo 2025, impazzano le quote Sisal riguardo allo share

Gli espertiparlano dellodella prima puntata del Festival di, ecco leCon l’annuncio dei co-conduttori il Festival ditorna a far parlare di sé: Carlo Conti ha formato la sua squadra ed è pronto a far ritorno sul palco dell’Ariston per la sua quarta conduzione. Come se la caverà nella prima serata dove l’hype sui possibili compagni d’esordio è ancora altissimo? I “vecchi amici” gli porteranno fortuna o sarà davvero un one man show?È tutto ancora da scoprire, ma secondo gli espertilodella prima puntata, che l’anno scorso aveva toccato il 65%, quest’anno potrebbe superare il 61%. Questa possibilità è offerta a 1,57 e se confermata, si tratterebbe di un record personale per Conti che, nella sua esperienza al Festival, non ha mai visto losuperare, in media, il 51%.