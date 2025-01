Oasport.it - Rugby, le Zebre Parma devono battere Perpignan in Challenge Cup

Ultima giornata della prima fase dellaCup die ultimo impegno casalingo per leche ospitano il. La franchigia federale è matematicamente ancora in corsa per i playoff, ma è obbligata a vincere, possibilmente con bonus, contro i francesi, ma tutto potrebbe già decidersi tra oggi e domani.Con leultime con 2 punti equinta con 6, infatti, il match del Lanfranchi è uno scontro diretto. Vincendo gli emiliani possono raggiungere i 6 o 7 punti, ma non potrebbe bastare. A 6 punti, infatti, ci sono anche i Cheetahs, mentre a quota 7 troviamo Cardiff. Per andare ai playoff la squadra di Brunello dovrà chiudere davanti ad almeno due di queste formazioni, ma domenica i giochi potrebbero essere già chiusi.Questa sera, infatti, si disputa Cardiff-Connacht, mentre domani sarà la volta di Lione-Cheetahs.