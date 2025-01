Bergamonews.it - Quando la pizza ha il sapore dell’inclusione… e incontra la solidarietà

Bergamo. Alla pizzeria Pit’sa laha un gusto diverso. Ha ildell’inclusione e della sostenibilità, perché alla bontà degli ingredienti e alla cura della preparazione unisce la valorizzazione delle persone.Il locale, che si trova in via Pitentino, 6 a Bergamo e dallo scorso giugno anche a Milano in via Cadore, 31, fra i suoi camerieri annovera ragazzi con sindrome di Down, che servono pizze realizzate con materie prime sostenibili e di origine vegetale, ottenute da agricoltura genuina.Illustrando com’è nato il locale, Giovanni Nicolussi, portavoce e anima del progetto Pit’sa insieme a sua moglie Valentina Giacomin, spiega: “Tre anni e mezzo fa mia madre ha avuto un cancro e abbiamo voluto dedicare a lei il nostro menù, che propone pizze vegetali. Il suo gusto preferito era crudo e burrata, ma non poteva più mangiarla perché effettuando le cure aveva dovuto eliminare dalla sua alimentazione la carne e i suoi derivati”.