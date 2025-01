Ilgiorno.it - Posti auto per i disabili. Tornano dopo cancellazione

I diversamente abili possono finalmente di nuovo parcheggiare nei posteggi a loro riservati in via Pietro Nava a Lecco. Si tratta dei duecancellati a dicembre per lasciar posto a due eco-isole che, tra l’altro, non funzionano ancora. Anzi, da due sono diventati tre. Sono stati posizionati nell’area di parcheggio attigua rispetto al posteggio dove si trovavano originariamente prima di essere soppressi per poter installare appunto due stazionimatiche per i rifiuti comperate con i fondi del Pnrr e posizione dai gestori di Silea che è la Spa provinciale della raccolta e smaltimento dei rifiuti. A denunciare che i posteggi per le le persone contà erano spariti era stato Silvano Stefanoni, 64 anni, ex sindaco di Lierna e soprattutto presidente provinciale lecchese della Fand, la Federazione delle associazioni nazionali delle persone contà, secondo cui i diversamente abili a Lecco vengono trattati come cittadini di serie B.