Mister Movie | Charlie Cox di Daredevil | Born Again Stagione 2 fornisce entusiasmanti aggiornamenti sulle riprese

Charlie Cox di Daredevil: Born Again Stagione 2 fornisce entusiasmanti aggiornamenti sulle riprese

La serieè tra i progetti più attesi di Disney+, con il debutto fissato per il 4 marzo. Tuttavia, i fan hanno già una nuova ragione per entusiasmarsi:Cox, che interpreta l’iconico supereroe, ha rivelato che ledella secondainizieranno prima ancora della messa in onda della prima.Un annuncio sorprendente durante il FAN EXPODurante il FAN EXPO di San Francisco,Cox, insieme a Wilson Bethel (che interpreta Benjamin “Dex” Poindexter), ha condiviso con il pubblico la notizia: “Quando pubblicheremo, saremo già impegnati a girare la seconda. È un dono che continua a dare.” Questo annuncio conferma l’impegno della Marvel verso il personaggio, che ha già conquistato il pubblico nella serie originale di Netflix.Un ritorno atteso per anniLa nuova serie rappresenta un revival dellatrasmessa su Netflix tra il 2015 e il 2018.