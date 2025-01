Marino Bartoletti e i post su Facebook che lo danno per morto | È stato come assistere al mio funerale

Leggi su Open.online

La notizia è chesta benissimo: «Scoppio di salute! Anzi, mi è venuta un po’ di tosse: non vorrei fosse l’inizio della fine.». Anche se qualcuno in rete lo dà pero quasi: «L’amato volto della tv italiana confessa: “Mi mancano solo 8.”». In un’intervista al Corriere della Sera dice che «alla fine del 2023 avevo detto: “Le statistiche Istat mi concedono ancora 8 anni e mezzo di vita e spero che siano anni sereni e fertiliadesso”. Era chiaramente un gioco e comunque mi riferivo alle aspettative di vita degli uomini secondo l’Istituto nazionale di statistica». Per questo adesso loper. E non è la prima volta, dice a Elvira Serra: «Credo sia la terza. Le altre volte ci avevo riso sopra e avevo replicato con ironia. Questa volta ho usato le stesse armi, però questi mascalzoni ora devono pagare».