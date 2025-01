Ilrestodelcarlino.it - Lo scrittore Paolo Albani al Caffè Letterario di Lugo col suo libro

Alle 21 di stasera nella Sala Conferenze dell’Hotel Ala d’Oro di(Galleria Matteotti 56)lotoscanopresenterà aldiil suo ultimo’La letteratura familiare in Italia’ edito da Metilene. A introdurre la serata ad ingresso libero sarà Marco Sangiorgi. Le storie che si raccontano nelsembrano in apparenza bislacche, visionarie, ma in realtà, a modo loro, riflettono le paure, le contraddizioni, le aspettative della nostra incerta quotidianità.è uno, poeta visivo e performer italiano. Dirige Tèchne, rivista di bizzarrie letterarie e non, è membro dell’OpLePo (Opificio di Letteratura Potenziale) e Console Magnifico dellIstituto Patafisico Vitellianense, emanazione autonoma del Collegio di Patafisica.