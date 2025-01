Oasport.it - LIVE Paolini-Svitolina, Australian Open 2025 in DIRETTA: match durissimo contro la rientrante ucraina

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-GIRON DALLE 9.00LADI MUSETTI-SHELTON DALLE 7.00LADI SONEGO-MAROZSAN (3°DALL’1.00)LADI ERRANI/VAVASSORI ALLE 4.00Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladivalevole per il terzo turno del tabellone femminile dell’. Primo vero test sul cammino della numero uno d’Italia nel primo torneo major dell’anno. La toscana infatti se la vedrà con l’ex numero tre del mondo, atleta temibilissima su questi campi e crocevia fondamentale per le possibilità di continuare il percorso a Melbourne.Jasmineha concesso in totale nove games nei due incontri disputati con la qualificata cinese Wei Sijia e la messicana Renata Zarazua.