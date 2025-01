Oasport.it - LIVE Djokovic-Machac 6-1 6-4 6-4, Australian Open 2025 in DIRETTA: il serbo domina e vola agli ottavi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:43 Si chiude qui la nostratestuale di. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata.11:43 9 ACE e 4 doppi falli per, che ha servito il 65% di prime ricavando l’80% dei punti. 4 ACE e 5 doppi falli per, in chiara difficoltà sulla seconda dalla quale ha trovato solo il 38% dei punti.11:41troverà un altro ceco, in quanto Lehecka ha appena chiuso in tre set il suo impegno. Asticella che si alzerà ancora per il, che tuttavia pare in netta crescita.NOVAKb. TOMAS6-1 6-4 6-4! Finisce qui, con il passante di rovescio lungolinea vincente del balcanico. Test superato a pieni voti da, chetroverà uno tra il ceco Lehecka ed il francese Bonzi.