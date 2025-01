Lanotiziagiornale.it - La parata dei nazionalisti: il ritorno di Trump segna l’apoteosi del populismo globale

L’insediamento di Donaldcome 47° presidente degli Stati Uniti, fissato per il 20 gennaio 2025, promette di trasformarsi in uno spettacolodi convergenza populista. Non solo un’assunzione di potere, ma una celebrazione della rete internazionale di leader che trovano nella retorica nazionalista e sovranista il loro terreno comune. Unadi nomi che sembrano estratti da un’enciclopedia delcontemporaneo, pronti a calcare il tappeto rosso della Casa Bianca con l’ardore di chi sente di stare scrivendo una nuova pagina di storia.Un’alleanza transcontinentale: dal Sud America all’Europa, i sovranisti convergono a WashingtonA rappresentare l’America Latina ci sarà Javier Milei, il presidente argentino noto per il suo linguaggio incendiario e le politiche economiche estreme.