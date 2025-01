Calciomercato.it - Joao Felix e non Rashford in attacco: c’è il via libera al Milan

Leggi su Calciomercato.it

Ilcambia obiettivo per il reparto offensivo: pronto l’assalto al portoghese in uscita dal Chelseae il Manchester United tentennano, così ilvira su altri obiettivi per rinforzare il pacchetto offensivo di Sergio Conceicao in questo mercato di gennaio.(LaPresse) – Calciomercato.itL’attaccante inglese non è convinto della destinazione rossonera e flirta con altre squadre, in primis il Borussia Dortmund che si è mosso concretamente nelle ultime ore per portarlo in Bundesliga.è in uscita dallo United e in queste ultime settimane ha rappresentato la priorità per la dirigenza del ‘Diavolo’. Ilperò adesso ha iniziato a guardarsi attorno e ha individuato un altro obiettivo che potrebbe fare al caso di Conceicao.Calciomercato, idea: viadi ConceicaoStiamo parlando di, fuori dai piani del Chelsea un po’ comeper il Manchester United.