Incendi California Los Angeles conta i danni | da Lady Gaga a Sting le star in concerto per le vittime

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Nonostante i significativi progressi nel contenimento deglinella contea di Los, in, i meteorologi e le autorità hanno lanciato un nuovo allarme per un’altra ondata di venti pericolosi all’inizio della prossima settimana. Oltre 170.000 persone sono ancora soggette a ordini di evacuazione e molti degli sfollati dovranno aspettare almeno un’altra settimana per tornare nei loro quartieri devastati per valutare i, poiché il materiale pericoloso è ancora in fase di rimozione. Per alcuni, il ritorno a casa è lontano mesi . Glihanno ucciso almeno 27 persone: le autorità hanno annunciato di recente la morte di un nonno di 69 anni, la cui scomparsa era stata precedentemente segnalata durante l’o di Palisades a Malibu. Gli esperti die gli investigatori specializzati indolosi hanno dichiarato che potrebbero volerci mesi prima di scoprire come sono iniziati i principalidella regione.