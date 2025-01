Isaechia.it - Grande Fratello, ventitreesima puntata: Lorenzo e Amanda preferiti dal pubblico, faccia a faccia tra Jessica ed Helena. I nominati sono…

Poco fa è andata in onda ladicondotto da Alfonso Signorini. Presenti in studio le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, mentre in postazione social, come di consueto, Rebecca Staffelli.Alfonso Signorini ha aperto lacollegandosi con i concorrenti e chiudendo il televoto.Spolverato è stato mandato nella Mistery, mentrePrestes è stata lasciata sola nel salone, dove le hanno mostrato un video che riassumeva i loro momenti insieme.ha raggiuntoe chiarito che, in un certo momento, ha sperato nell’eliminazione della ragazza, poiché il suo atteggiamento ostacolava la sua relazione con Shaila. Ha anche rinnegato la frase “ti porto nel mio cuore”.ha reagito accusandolo di essere un bugiardo e di manipolare sia lei che la casa, confrontandolo anche sul suo comportamento con Shaila.