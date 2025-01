361magazine.com - Grande Fratello, Stefania sbotta: “Sei falsa. Non dovevi venire a fare il GF”

Orlando ed Eva Grimaldi ai ferri corti in diretta: lo scontro e il botta e risposta, gli inquilini si ritrovano ad affrontare la prima catena di salvataggio. Nel momento in cui Eva Grimaldi deve scegliere chi salvare, sceglie inaspettatamente Alfonso D’Apice. L’attrice commenta: “Mi dispiace perOrlando ma salvo Alfonso che ho sempre avuto un debole per questo ragazzo dal cuore d’oro. Scusami”.replica: “Mi libera un pò, mi libera da evidentemente un legame che non era così forte. No Eva non ci siamo proprio”. “Ma Alfonso è appena arrivato, diamo largo ai giovani” commenta Eva. “Vai Eva, vola” replica la Orlando. Eva conclude: “Io volo sempre, in alto, ti aspetto fuori”.Leggi anche Giulia e Pierpaolo alda neogenitori: prime dichiarazioni in direttaIl botta e risposta in direttaTra Eva eda questa sera il rapporto ha preso una piega differente.