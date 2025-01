Ginnastica ritmica il nuovo codice dei punteggi 2025 | novità nella valutazione della nota D cambia la routine delle squadre

Leggi su Sportface.it

quadriennio olimpico.dei. Come per tutte le discipline ginniche, ilciclo a cinque cerchi si porta dietro piccoli aggiustamenti, ma anche modifiche più significative. Nei giorni scorsi, la Presidente del Comitato tecnico, l’egiziana Noha Abou Shabana, ha fatto il punto suldeiprevisto per il. “Volevamo una maggiore varietà e più espressione artistica – ha affermato -. Abbiamo ridotto gli elementi che davano un valore molto elevato: avevamo bisogno di maggiore proporzione tra equilibri, salti e rotazioni”. Al centro dell’ambizionefederazione internazionale c’è anche il formato di gara ai Giochi Olimpici con l’intenzione di dare spazio alle finali di attrezzi. Secondo Abou Shabana “lamerita di mostrare la sua popolarità ai fan in un’arena piena non solo una volta, ma più volte sul più grande palcoscenico sportivo”.