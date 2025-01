Entra in ascensore ma la cabina non c’è | precipita per diversi metri

Leggi su Caffeinamagazine.it

Dramma a Roma, va a prendere l’ma quando arriva lanon è presente: giovane di 30 anni cade nel vuoto. A quanto si apprende la chiamata ai soccorritori è arrivata poco prima delle 10:30 dalla Clinica Parioli, all’interno della quale il sinistro si è verificato. Sul posto sono subito arrivati agenti della polizia, vigili del fuoco e operatori del personale sanitario del 118 che hanno trasportato il trentenne in codice rosso al policlinico Umberto I.>> “Io e te in finale”. Grande Fratello, la rivelazione bomba dei due concorrenti dopo l’ultima puntataIl ragazzo sarebbeto dal piano terra al meno due, un volo di. In quel momento laera ferma al secondo piano con una ragazza all’interno rimasta bloccata forse a causa di un malfunzionamento dell’impianto.