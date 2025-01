Dove vedere tutte le partite della Champions League martedì si gioca a giocare

Leggi su Gqitalia.it

Vietato sbagliare, specialmente adesso. Lariparte dopo la pausa di fine anno con le ultime due giornatefase iniziale, 180 minuti che saranno decisivi per la qualificazione diretta agli ottavi o ai playoff di febbraio. Alcuni verdetti sono già arrivati: il Liverpool, ad esempio, dopo il sesto successo in altrettante gare è già certo del passaggio diretto agli ottavi di finale, prima squadra a raggiungerli con due giornate di anticipo. In senso opposto, invece, Young Boys, Slovan Bratislava e Lipsia sono le tre squadre già eliminate dopo le sei sconfitte nelle prime seie gli zero punti conquistati (clamoroso il ruolino di marcia negativo soprattutto dei tedeschi, che puntavano almeno ai playoff).