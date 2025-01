Terzotemponapoli.com - De Giovanni: “Kvaratskhelia? Il danno è che avvenga a Gennaio”

Su Radio CRC, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto lo scrittore Maurizio de. Di seguito le sue affermazioni.Desu: “Mi sono chiesto come sia possibile tutto ciò”Così lo scrittore: “Il video di Kvara l’ho intravisto. Se mai io avessi avuto dei dubbi su com’è andata la faccenda e su eventuali responsabilità, quel video mi ha mosso nella prospettiva giusta. Mi sono chiesto come sia possibile tutto ciò. Questo ragazzo è consigliato male. Sono scelte professionali che tutti noi avremmo fatte anche se non tutti in questo momento. A fronte di una offerta professionale così remunerativa è difficile dire di no, è un film già visto tante volte. Stiamo aspettando il domani di tante operazioni importanti come quella di Higuain ma non è mai arrivato, non ne abbiamo mai capito il perché.