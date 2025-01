Thesocialpost.it - Crotone, polizia arresta trafficante di essere umani: era latitante da anni

Leggi su Thesocialpost.it

– Lahato undi 42, A.D., ritenuto il capo di un’organizzazione criminale nigeriana denominata Arrow Baga – Supremes Vikings, attiva dain Francia. Il fermo è avvenuto agrazie all’Ufficio immigrazione e alla Squadra mobile locale, in esecuzione di un mandato di arresto europeo. L’uomo era stato condannato a 10dal Tribunale di Marsiglia per associazione a delinquere legata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, estorsioni e violenze sessuali.L’operazione rientra nel potenziamento delle attività di contrasto all’immigrazione clandestina, disposto dal questore diRenato Panvino. Durante i controlli vicino alla Questura, luogo dove spesso si radunano cittadini stranieri in attesa di regolarizzare la loro posizione, i poliziotti hanno notato l’uomo che, alla loro vista, ha mostrato nervosismo e cercato di allontanarsi.