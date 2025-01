Terzotemponapoli.com - Conte: “Senza Kvara è un Napoli diverso”

Antonio, tecnico del, ha tenuto la consueta conferenza stampa pre gara in vista dell’impegno di domani sera a Bergamo. Di seguito le sue parole di fronte alla stampa.sul“Noi abbiamo fatto 47 punti, non ci soffermiamo superché rispetto allo scudetto siamoquattro giocatori, cioè Kim, Osimhen, Zielinski e. Ognuno può dure la propria, che ilne esce rinforzato o indebolito. Penso anche a Mario Rui e Elmas, tante volte si dice c’è l’ossatura. Ora questo è un altrocon la partenza dirispetto a quello dello scudetto. Continuiamo a lavorare, va dato merito ai ragazzi, ma non dimentichiamo che questo è un, soprattutto ora che è andato via un altro pezzo da 90”.sul post“Neres il posto arriva altro dal mercato? Fate questa domanda a chi opera sul mercato.