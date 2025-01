Liberoquotidiano.it - Come scegliere un avvocato per la Legge 3 2012 sul sovraindebitamento aggiornata

Leggi su Liberoquotidiano.it

- Milano, 17 gennaio 2025. La3/sulè stata pensata per offrire un aiuto concreto a persone e famiglie che si trovano in una grave situazione economica. Questainterviene quando non si riesce più a pagare i debiti e si rischia di perdere beni fondamentalila casa o altre proprietà. In questo articolo di Studio Monardo, gli avvocati specializzati in procedure dae in3/oggi confluita nel Codice della Crisi e dell'Insolvenza, spiegheremol'più adatto per affrontare questo tipo di problemi.Ti guideremo con domande e risposte semplici, per aiutarti a capire meglio le modifiche e il funzionamento della3/e per offrirti consigli pratici suagire in modo consapevole. Inoltre, faremo chiarezza sui costi, sui tempi e sulle fasi principali della procedura, con riferimenti precisi alle normative in vigore e alle leggi applicabili.