Ilfoglio.it - Come la globalizzazione può aiutare la pace. Lezione di Panetta

Leggi su Ilfoglio.it

Pubblichiamo l’estratto dell’intervento pronunciato ieri dal governatore di Bankitalia Fabioa Bologna all’incontro “Economia e: un’alleanza possibile ” Il mondo si trova oggi di fronte a un aumento delle tensioni geopolitiche e dei conflitti che non può non allarmarci. Il numero delle guerre, diminuito dopo la caduta del Muro di Berlino, è tornato a crescere negli ultimi quindici anni, raggiungendo nel 2023 il valore massimo dal secondo conflitto mondiale. (.) Senza, l’umanità non può prosperare; né può farlo l’economia. Nei paesi coinvolti in un conflitto, la guerra danneggia gravemente i fattori essenziali per la crescita. Le ostilità distruggono il capitale produttivo – infrastrutture, macchinari e materie prime. Causano vittime soprattutto tra le nuove generazioni e piegano alle esigenze belliche le opportunità di apprendimento e la formazione di una forza lavoro qualificata.