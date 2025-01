Iltempo.it - Cedole, durata e rimborso anticipato: cosa c'è da sapere sul Btp Più

Il ministero dell'Economia e delle Finanze annuncia l'emissione del Btp Più che avrà luogo da lunedì 17 a venerdì 21 febbraio, fino alle ore 13 salvo chiusura anticipata. È il primo titolo dedicato ai piccoli risparmiatori della famiglia Btp Valore con opzione didel capitale. Avrà unadi otto anni, confisse pagate ogni tre mesi sulla base di un meccanismo 'step up' in due fasi di quattro anni ciascuna e tasso cedolare più elevato nella seconda fase. Lo comunica il Mef. Ildel capitale - La novità di questa emissione, spiega il ministero, è la facoltà per gli investitori di richiedere ildel capitale alla fine del quarto anno, recuperando interamente l'ammontare investito o la quota parte che si desidera svincolare sempre per lotti minimi di 1.