Ilrestodelcarlino.it - Borse di studio e pergamena per gli studenti del ’Marconi’

Terza ‘Giornata dello studente’ di Sarsina per celebrare l’impegno e il merito. L’iniziativa, promossa dall’associazione imprenditori Valle del Savio e sostenuta dalla Camera di Commercio, ha visto premiati numerosi ragazzi dell’Itts Marconi con una borsa didi 500 euro e una, riconoscendo il loro impegno nellocon una media superiore all’8. Alla cerimonia ha partecipato il presidente della Camera di Commercio, Carlo Battistini, che ha espresso soddisfazione per il sostegno a un’iniziativa che celebra il merito, cercando di stimolare i giovani a essere intraprendenti e appassionati degli studi. "È per noi una grande soddisfazione partecipare a un momento che celebra il merito e il sacrificio, cercando di stimolare i giovani a essere intraprendenti e appassionati al proprio territorio".