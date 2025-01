Australian Open 2025 | Sabalenka batte Tauson e vola agli ottavi Osaka di nuovo out per infortunio

Leggi su Sportface.it

Arynadeve ancora ingranarema ottiene comunque un’altra vittoria, accedendo, così,. Nel terzo turno arriva il successo in due set contro la danese Clara, che disputa un match di alto livello per poi arrendersi alla superiorità e alla maggiore esperienza dell’avversaria. Il risultato finale è di 7-6(5) 6-4 in poco più di due ore di gioco. A testimoniare le difficoltà della bielorussa sono i numerosi errori commessi nei momenti clou della partita, che l’ha vista concedere 5 break e sprecare, a sua volta, 11 occasioni.In un primo set con continui game vinti alla risposta,ha piazzato ben quattro break, avendo poi la possibilità di chiudere il set sul 4-5. Nel momento critico,ha giocato un tennis più sicuro, senza prendersi rischi eccessivi, trovando il break del pareggio proprio nel decimo gioco e prolungando la contesa al tiebreak.