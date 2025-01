.com - Apre LabSolue Bar and Roof Terrace, un uliveto sui tetti di Milano

Magna Pars, il primo Hotel à Parfum al mondo, si arricchisce di un nuovo spazio esperienziale:Bar and.Un luogo sospeso tra idelle case a ringhiera della vecchiae l’affaccio sul giardino interno, che unisce il fascino di gelsomini rampicanti e ulivi mediterranei illuminati come sculture a un’accogliente veranda d’inverno che si converte in fresca terrazza estiva, dove profumo e natura incontrano l’arte dell’ospitalità italiana.Cuore dell’esperienza è l’Aperitivo Olfattivo, che trasforma la tradizione dell’aperitivo milanese in un “viaggio sensoriale”, interpretando i cocktail più amati con un twist olfattivo ispirato alle essenze artistiche e artigianali del Perfume Laboratorye proponendo inediti cocktail firmati da “Nasi” di fama internazionale.