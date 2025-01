Tpi.it - Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 17 gennaio 2025 | Trono Classico e Over

, venerdì 17è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, venerdì 17, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diStando alleandrà in onda la seconda parte della puntata registrata lo scorso 3. E protagonista sarà, molto probabilmente, Martina. La tronista, che pochi giorni fa ha scelto, ha portato in esterna Gianmarco e Ciro. Con il primo c’è stato un bacio romantico sulla neve, ma anche con il secondo non sono mancati momenti di affetto. Due belle esterne, che hanno fatto capire che mancava davvero poco alla scelta. E così è stato: a distanza di pochissimi giorni la tronista ha annunciato che era pronta e ha scelto, occhio allo spoiler, Ciro.