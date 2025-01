Ilgiorno.it - Al teatro Oscar l’adunata dei filoputiniani. L’appello a Giacomo Poretti: “Attivati per annullarla”

Milano, 17 gennaio 2024 – La locandina diffusa sui social ritrae due mani che si stringono, con i colori delle bandiere dell’Italia e della Russia. Il titolo del convegno – “La Russia non è nostra nemica!“ – rende ancora più esplicito il messaggio. Un incontro filorusso, in programma per domenica 26 gennaio alin via Lattanzio, che sta scatenando polemiche, per i contenuti e il parterre dei partecipanti, e anche un intervento formale del console ucraino a Milano, Andrii Kartysh. Lettera e petizione “La propaganda russa in Italia è sempre più attiva – spiega al Giorno – ho intenzione di scrivere una lettera al sindaco di Milano Giuseppe Sala e al prefetto Claudio Sgaraglia sollevando questo tema e chiedendo un intervento. Secondo noi questo evento andrebbe cancellato”. Il console oggi, venerdì 17 gennaio, dovrebbe inviare la comunicazione formale a sindaco e prefetto.