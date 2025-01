Lanazione.it - "Aggredita e violentata dall’ex". Ora lui non può avvicinarla: ha il braccialetto elettronico

Leggi su Lanazione.it

Anni da incubo. Minacce, maltrattamenti. A lungo nascosti, proseguiti anche quando quell’uomo era diventato un ex. Solo lo scorso ottobre, la presunta vittima ha trovato la forza di denunciare il suo aguzzino, un uomo di 36 anni che, al culmine di ripetuti episodi, sarebbe arrivato a violentarla, ad afferrarla per il collo, a spaccare a martellate un mobile. Nei suoi confronti, ora, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta della Procura della Repubblica di Perugia, ha disposto il divieto di avvicinamento e di contatto. Nei confronti dell’indagato è stato disposto anche ilper vigilare sul rispetto della misura cautelare. L’episodio che ha portato la ragazza a sporgere denuncia, come detto, risale allo scorso ottobre. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe raggiunta la ex compagna sotto casa.