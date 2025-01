Ilprimatonazionale.it - Addio a David Lynch, il regista vissuto nel sogno

Leggi su Ilprimatonazionale.it

Roma, 17 gen –è morto ieri, all’età di 78 anni (ne avrebbe compiuti 79 il prossimo lunedì), dopo l’aggravarsi di un enfisema polmonare di cui soffriva da anni. Vincitore di un Oscar alla carriera nel 2020, di un Leone d’Oro sempre alla carriera nel 2006 e di una Palma d’Oro nel 1990,è stato senz’altro uno dei registi più amati e apprezzati. Nonostante i numerosissimi interrogativi senza risposta che i suoi lavori, spesso al limite della dimensione onirica, hanno lasciato nella mente degli spettatori.Twin Peaks, l’archetipo della serie tv modernaMa soprattutto verrà ricordato come degli autori più segnanti della storia della televisione. Il suo nome resterà per sempre legato a quello della serie televisiva Twin Peaks, andata in onda tra il 1990 e il 1991 e poi ripresa venticinque anni dopo (come da promessa da parte di Laura Palmer all’interno della Loggia Nera.