XO Kitty Stagione 2 | la spiegazione del finale

XO,2: ladelATTENZIONE – Questo articolo contiene Spoiler suldella secondadi XO,XO,2 è stata un turbine di emozioni e drammi! Stranamente,ci dice esplicitamente all’inizio dellache vuole un anno senza drammi, ma le cose non vanno proprio come lei aveva previsto! La2 è principalmente incentrata sulla trama di Stella, una nuova aggiunta al cast. Abbiamo scoperto all’inizio dellache sta cercando vendetta contro il padre di Min Ho, Moon. Da giovane, Stella si è esibita al “Moons Music Talent Show”. Eppure è stata respinta, sconvolta e arrabbiata. Così ha deciso di meditare vendetta.Alla fine di XO,2, Episodio 8, ci troviamo di fronte a una risoluzione semplice e sconfortante del piano di Stella, ma solo perché questa parte delnon ha offerto le emozioni che ci si aspettava non significa che l’intero episodio sia da buttare.