Veneto: Salvini, Lega leale e governo non rischia, troveremo quadra

Milano, 16 gen. (LaPresse) – Se FdI rivendicasse la presidenza del, c’è il rischio che lacorra da sola? “No, in questi due anni e pochi mesi dilaè stata assolutamentein ogni votazione nei confronti dele la stabilità delitaliano è un patrimonio che l’Europa ci sta invidiando e che ci sta premiando economicamente. Non si mette in discussione assolutamente unche arriverà a tutti e cinque gli anni”. Lo ha detto il vicepremier e leader della, Matteo, a ‘Cinque minuti’ in onda stasera su Rai1. “Sicuramente un conto è il voto politico, altra cosa è la buona amministrazione locale. Se il buondellae di Zaia inda anni è riconosciuto a livello internazionale, da tutti i punti di vista, metterlo in discussione per equilibri politici e per scelte romane non mi sembrerebbe utile.