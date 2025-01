Ilgiorno.it - Un giorno di “vacanza“ a Villasanta. Freddo a scuola, 300 bimbi a casa

Tutti aper un. I circa 300 alunni della primaria e delle classi delladell’infanzia Tagliabue ospitate nel plesso scolastico Villa ieri non hanno fatto lezione. Una decisione presa dall’amministrazione comunale per poter intervenire sul cedimento di una tubatura che aveva lasciato laal gelo. Ci è voluto une mezzo di lavoro per la sostituzione, ma oggi, garantisce il Comune, lariaprirà. "Sarà assicurato il funzionamento dell’impianto di riscaldamento del plesso scolastico e, con esso, il regolare svolgimento delle lezioni, sia per gli alunni della primaria sia per le classi delladell’infanzia Tagliabue collocate alla A.Villa", ha fatto sapere ieri pomeriggio, al termine dei controlli, l’amministrazione comunale, attaccata nelle ultime ore dai consiglieri comunali del gruppo d’opposizione “Io Scelgo“.