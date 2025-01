Puntomagazine.it - Ultima Generazione: Udienza per il blocco stradale a Selva Candida del 28 aprile 2023

Roma 15.01.2025 – Continuano i processi contro: oggi l’predibattimentale al Tribunale di RomaRoma 15.01.2025 – Continuano i processi ad. Oggi 15 gennaio si è tenuta presso il Tribunale di Roma l’predibattimentale per l’azione dela Roma all’8km+900 () del Grande Raccordo Anulare il 28, in cui i capi di imputazione capi di imputazione sono: artt. 110, 112 c.1 n. 1, 340 cp e Art. 76 c. 3 dlgs 159/201. Le persone coinvolte disono 18.“Sappiamo che il collasso climatico avrà un impatto diretto sulla nostra salute, sulle nostre tasche, sulla qualità di vita. Sappiamo che abbiamo pochi anni per intervenire eppure continuiamo a pagare decine di miliardi per l’energia fossile e altre decine di miliardi per far fronte ai danni, alle malattie, alle migrazioni che questo comportamento ha già iniziato a procurarci.